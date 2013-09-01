Украинская ракета вывела на орбиту израильский спутник Амос-4

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«1 сентября в 00 ч. 05 мин. по московскому времени со стартового комплекса площадки 45 космодрома Байконур стартовала ракета космического назначения (РКН) «Зенит-2SБ» с разгонным блоком (РБ) «ДМ-SLБ» и израильским космическим аппаратом (КА) «Амос-4», предназначенным для предоставления услуг связи, ТВ-вещания и иных коммуникационных услуг. В расчетное время произошло отделение головного блока в составе РБ «ДМ-SLБ» и КА «Амос-4» от ракеты-носителя», - говорится в сообщении.

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Далее в соответствии с циклограммой полета космический аппарат (КА) «Амос-4» (Израиль) в расчетное время отделился от разгонного блока «ДМ-SLБ» и передан на управление заказчику.

Amos - серия израильских спутников связи, эксплуатируемых частной компанией Spacecom.

Ракетоноситель «Зенит-SLБ» разработан Государственным конструкторским бюро «Южное» им. М.К. Янгеля и произведена на ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» им. А.М. Макарова».

Ракета-носитель «Зенит-3SLБ» представляет собой ракету на нетоксичных компонентах топлива жидкий кислород и керосин РГ-1, разработанную в рамках программы «Наземный старт» для запусков космических аппаратов с космодрома Байконур на переходные к геостационарной и геостационарную орбитах, а также на отлетные траектории.

Эти ракеты-носители создаются на базе двухступенчатой ракеты-носителя «Зенит-2S» разработки ГКБ «Южное» и разгонного блока ДМ-SL разработки российской РКК «Энергия», входящих в состав РН «Зенит-3SL», и эксплуатируются в составе космического ракетного комплекса «Зенит-М», используемого международной компанией Land Launch (совместное предприятие компаний Sea Launch и «Международные космические услуги») для предоставления услуг на рынке коммерческих запусков.

Основные преимущества РН «Зенит-3SLБ»: горизонтальная технология сборки и транспортировки, позволяющая значительно упростить комплекс технологического оборудования и процедуры подготовки к пуску; полная автоматизация предстартовой подготовки, обеспечивающая короткое время подготовки к пуску, наивысшую безопасность персонала и короткий период переподготовки стартовой площадки к следующему пуску; высокая надежность, заложенная при проектировании и обеспеченная отработанным процессом производства; экологически чистые компоненты топлива - керосин, жидкий кислород.