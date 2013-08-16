Молодые мамы сидят в интернете по 4 часа в день

Об этом говорится в результатах исследования совместного исследования компаний New Strategies Group и Opinion, предоставленных УНИАН New Strategies Group.

По данным исследования, одной из представительных групп пользователей Интернет является группа, «активно «живущих» онлайн», – это мамы с маленькими детьми в возрасте до 6 лет. «Роль Интернета в достижении этой целевой группы, у которой становится все меньше времени на традиционные медиа, стремительно растет», - говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, сегодня в нашей стране проживает 3,1 миллиона таких мам, которые используют Интернет для решения вопросов, связанных с воспитанием детей и, зачастую, с работой, проводя в нем около 4,2 часов ежедневно.

Отмечается, что типичная digital-мама – это женщина в возрасте 22-29 лет с высшим образованием и средним доходом, которая находится в декретном отпуске и воспитывает одного ребенка в возрасте до 6 лет. Основными драйверами выбора товаров для такой мамы являются личный опыт, советы педиатра, родственников, а также рекомендации пользователей форумов и сайтов для мам.

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Digital-мамы – это динамичный сегмент, который более активно (даже в сравнении с другими интернет-пользователями Украины, не говоря уже обо всем населении страны) использует диджитал-устройства, стремясь быть на связи с окружающим миром. В частности, 32% мам используют мобильные устройства для выхода в Интернет, проверки почты или общения в социальных сетях. Появление ребенка становится серьезным этапом в жизни digital-мамы, побуждая ее к основательным переменам. Потребление медиа-каналов, в большинстве случаев, становится комбинированным, однако, единственным медиа-каналом, который после рождения ребенка используется большинством digital-мам наиболее активно, остается Интернет.

Согласно оценке компании InMind и Интернет-ассоциации Украины, доля регулярных пользователей Интернета среди жителей Украины старше 15 лет по итогам первого полугодия 2013 года равна 51% или 19,7 млн чел. При этом к регулярным пользователям Интернет относятся пользователи, которые используют Интернет 1 раз в месяц и чаще. Всего же, согласно исследованиям компании, доступ к Интернет (включая регулярных и нерегулярных пользователей) в Украине имеют 57% жителей старше 15 лет или 22,1 млн чел.

Справка УНИАН. Компании NewStrategies Group (Киев, Москва) занимается бизнес-моделированием, диджитал стратегией, разработкой IT-продуктов и др.

Исследовательская компания Opinion, как и компания InMind, входит в международный холдинг Factum Group, работающий в странах Центральной и Восточной Европы (Германия, Чехия, Венгрия, Польша, Украина, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Россия). Главный офис находится в г. Прага, Чешская Республика.