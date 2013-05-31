«Яндекс» рассказал, что дети ищут в интернете

Аналитики «Яндекса» пришли к выводу, что дети составляют десять процентов от общего числа пользователей поисковика (как уточняется в пресс-релизе компании, под «детьми» понимаются пользователи младше 18 лет). При этом, согласно исследованию, дети задают «Яндексу» вопросы в четыре раза чаще, чем взрослые. В исследование вошли только запросы, заданные в вопросительной форме, пишет Лента.ру.

Запросы несовершеннолетних пользователей поисковика чаще всего связаны с учебой («как найти площадь треугольника», «что просил поднять вий»), играми и технологиями («как скачать видео с youtube», «как называется игра где надо бегать по поездам»). Часто дети ищут неизвестные слова («метафора», «эпитет»).

Кроме того, для мальчиков более характерны запросы про игры и компьютеры, а для девочек — про учебу, отношения и красоту. Судя по статистике «Яндекса», мальчики начинают интересоваться противоположным полом не раньше седьмого класса («как признаться девочке в любви когда ты идешь за ней после школы»), а девочки — уже в пятом.

При этом, если мальчиков интересует, что такое «френдзона» (от английского friend zone — предложение остаться друзьями), то девочек — что такое любовь. Девочки часто спрашивают, «как понять что ты нравишься парню». Характерный вопрос для мальчиков — «как правильно целоваться».

Пол и возраст пользователей поисковика определялся с помощью технологии «Яндекс.Крипта» — рекламного инструмента, который умеет на основании запросов определять пользователей в различные социальные и демографические группы. Согласно информации на сайте компании, «Крипта» умеет определять пол с точностью до 74 процентов.