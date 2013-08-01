Еврокомиссия рекомендует отдать под Wi-Fi больше радиочастот

18:03, 01 августа 2013
Наука и IT
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Новое исследование Еврокомиссии рекомендует расширить спектр волн, используемых для Wi-Fi.

К 2016 году доля Wi-Fi в передаче данных может возрасти до 78%

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Комиссии.

Согласно сообщению, последнее исследование продемонстрировало, что в 2012 году наибольшую долю в передаче данных беспроводным путем составляла передача данных из сети Интернет через Wi-Fi для смартфонов и планшетов.

При этом, исследование отмечает, что к 2016 года эта доля может вырасти до 78%.

В связи с этим исследование рекомендует предоставить дополнительный спектр радиочастот для использования сети Wi-Fi, а также упростить разрешительные процедуры в этой сфере.

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