Россия затопила свой «Прогресс» в Тихом океане
Российский космический грузовой корабль "Прогресс М-18М" был затоплен на расположенном в несудоходном районе Тихого океана "кладбище космических кораблей".
Корабль сегодня в 00:41 был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и отправился в свой последний путь. Двигатели грузового корабля в 03:53 были запущены на торможение, сообщили в ЦУП, передает Расбалт.
"Прогресс", постепенно снижая скорость и орбиту полета, вошел в плотные слои атмосферы Земли, где и сгорел.
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Его фрагменты приводнились в 04:42. Воды достигли только тугоплавкие элементы корабля, не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы. Обломки упали примерно в 4140 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона.
Как известно, 28 июля, ТГК "Прогресс М-20М" с 7 тоннами груза отправится из Байконура к МКС, где заменит "Прогресс М-18М".