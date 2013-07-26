Россия затопила свой «Прогресс» в Тихом океане

Корабль сегодня в 00:41 был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и отправился в свой последний путь. Двигатели грузового корабля в 03:53 были запущены на торможение, сообщили в ЦУП, передает Расбалт.

"Прогресс", постепенно снижая скорость и орбиту полета, вошел в плотные слои атмосферы Земли, где и сгорел.

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Его фрагменты приводнились в 04:42. Воды достигли только тугоплавкие элементы корабля, не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы. Обломки упали примерно в 4140 км от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

Как известно, 28 июля, ТГК "Прогресс М-20М" с 7 тоннами груза отправится из Байконура к МКС, где заменит "Прогресс М-18М".