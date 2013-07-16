Телескоп «Хаббл» открыл новый спутник Нептуна

Эту информацию подтвердило американское космическое агентство НАСА.

Новое небесное тело стало 14-м из известных спутников этого газового гиганта. Космическому объекту дали индекс S/2004 N 1.

Спутник, диаметр которого составляет 20 км, является самым маленьким из спутников Нептуна. Один оборот вокруг планеты он осуществляет за 23 часа.

Американский астроном Марк Шовальтер распознал ранее неизвестный спутник на снимках сегментов колец Нептуна, полученных с телескопа "Хаббл".

Он был заметен в виде крошечной белой точки, которая прослеживалась более чем на 150 фотографиях, полученных с 2004 по 2009 годы.

Как сообщает НАСА, спутник примерно в 100 млн раз более тусклый, чем самая тусклая звезда, которую видно в небе невооруженным глазом.

Он так мал, что космический аппарат "Вояджер", который в 1989 году пролетал на близком расстоянии от Нептуна и исследовал спутники и кольца планеты, не заметил это тело.

"Спутники и кольца движутся по орбите очень быстро, и мы должны были найти способ слежения за их движением, чтобы выявить детали системы. Так же спортивные фотографы отслеживают бегущих спортсменов - спортсмен остается в фокусе, но фон размывается", - рассказал Марк Шовальтер.

BBC Украина