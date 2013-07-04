Ровенская милиция получила приказ следить за интернетом
05:34, 04 июля 2013Наука и IT
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В Ровенской области сотрудники милиции будут проводить ежедневный мониторинг Интернет-изданий и социальных сетей на предмет выявления информации о происшествиях, которые могут вызвать общественный резонанс.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области, такое решение принял начальник УМВД в области генерал-майор милиции Василий Лазутко.
По его мнению, проведение мониторинга будет способствовать урегулированию оперативной и криминогенной обстановки в области и недопущению распространения антисоциальных настроений на территории области, поддержке авторитета правоохранительных органов.
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