”Киберпонедельник” вынудил американцев потратить рекордную сумму

За "киберпонедельник", 28 ноября 2007 года, американцы потратили в интернет-магазинах рекордную сумму в 733 миллиона долларов, сообщает AFP со ссылкой на исследования рынка, проведенные ComScore. Всего за ноябрь на онлайн-покупки у жителей США ушло 10,7 миллиарда долларов, сумма, сопоставимая с объемом ВВП Киргизии.

Глава ComScore подчеркнул, что хотя "киберпонедельнику" и удалось установить абсолютный рекорд продаж за день, отметка в 800 миллионов долларов в сутки может быть преодолена в ближайшие предпраздничные недели.

Рост продаж составил в сравнении с "киберпонедельником" 2006 года 21 процент. Примечательно, что покупатели в среднем стали тратить на 12% меньше, чем год назад. Увеличение уровня продаж было достигнуто за счет 38-процентного увеличения количества онлайн-покупателей.

"Киберпонедельником" называется первый понедельник после дня Благодарения, когда американцы традиционно осуществляют покупки преимущественно в интернет-магазинах. Всего, по прогнозам исследовательской компании JupiterResearch, в канун праздников американцы потратят в Сети более 39 миллиардов долларов.

Лента.ру