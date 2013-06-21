Наибольшую пользу от Интернета извлекут США, Китай и Германия

Об этом говорится в результатах исследования компании Cisco (США) IoE Value Index («Индекс ценности Всеобъемлющего Интернета»), предоставленных УНИАН.

Под Всеобъемлющим Интернетом в компании понимают "Сеть, объединяющую людей, процессы, данные и предметы". Появление Всеобъемлющего Интернета стало возможным благодаря совокупности целого ряда технологических перемен, включая Интернет вещей, рост мобильности, зарождение облачных вычислений и растущую роль больших данных.

В ходе исследования с участием 7,5 тыс. руководителей компаний и IT-подразделений из 12 стран, на которые приходится около 70% мирового ВВП, выяснилось, что в 2013 году наибольшую пользу из Всеобъемлющего Интернета извлекут США, Китай и Германия. В частности, Всеобъемлющий Интернет принесет прибыль компаниям США в размере 253,0 млрд долл, Китаю - 76,9 млрд долл, Германии - 54,4 млрд долл, Японии - 41,0, остальным странам – менее 40 млрд долл.

По теме: Привычки нового поколения пугают работодателей

При этом в отчете подчеркивается, что «наибольшую прибыль получат компании, оптимизирующие электронную связь между людьми, процессами, данными и материальными объектами». Ожидается, что максимальную прибыль от Всеобъемлющего Интернета получат компании, относящиеся к сфере услуг (158,8 млрд долл) и производственные предприятия (103,1 млрд долл).

Как отмечается в результатах исследования, чтобы получить больше преимуществ от экономики Всеобъемлющего Интернета, компаниям следует:

инвестировать в высококачественную технологическую инфраструктуру и инструменты;

повсеместно внедрять методы бизнеса, позволяющие всем сотрудникам вносить личный вклад в общее дело;

разрабатывать эффективные приемы управления информацией.

По теме: Растет спрос на работников с собственными девайсами (опрос)

Для извлечения максимальной пользы из Всеобъемлющего Интернета, компаниям следует сосредоточиться на тех его возможностях, которые наиболее значимы для их отраслей:

для производственных предприятий это – многомерный анализ данных в реальном времени, совместная работа с интеграцией видеосвязи, удаленный контроль физических активов;

для энергетических компаний – интеграция данных счетчиков, возможность находить нужных специалистов, упреждающий анализ;

для компаний розничной торговли – упреждающий анализ и визуализация данных, BYOD, взаимодействие с заказчиками путем применения мультимедийных технологий, мобильные платежи и удаленный мониторинг потребителей.