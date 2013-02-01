Привычки нового поколения пугают работодателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

Согласно результатам Ежегодного отчета Cisco по информационной безопасности (Cisco 2013 Annual Security Report, ASR) и глобального исследования Cisco Connected World Technology Report (CCWTR), в области информационной безопасности «развеян популярный миф, согласно которому угрозы возникают главным образом тогда, когда пользователь занимается в сети не вполне приличными делами».

Сегодня сетевые злоумышленники фокусируют внимание не столько на порнографических, фармацевтических и игровых сайтах, сколько на обычных сетевых ресурсах с массовой аудиторией, таких как популярные поисковые механизмы, розничные магазины и социальные сети. Более того, отчет Cisco показал, что вредоносный контент можно "подцепить" на сайтах интернет-магазинов в 21 раз чаще, а в поисковых механизмах - в 27 раз чаще, чем на сайтах, специально созданных хакерами. Так, вероятность загрузки вредоносного контента при просмотре онлайн-рекламы в 182 раза выше, чем на порнографических сайтах.

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Информационная безопасность бизнеса попадает под угрозу во многом потому, что сотрудники предпочитают работать в привычной для себя манере, повсеместно используя одни и те же устройства и приемы – в офисе, по дороге на работу и домой. Угрозы, создаваемые этой тенденцией, получившей название "консьюмеризация", усугубляются еще одним трендом, раскрытым в отчете Cisco Connected World Technology Report, где говорится о поведении сотрудников поколения «игрек» (поколение, родившихся после 1980 года, характеризующееся глубокой вовлечённостью в цифровые технологии). Большинство (91%) из них считают, что эпоха повышенного внимания к вопросам конфиденциальности личных данных безвозвратно ушла в прошлое. Треть поколения «игрек» вообще не задумывается о том, где и как хранится их персональная информация. Эти люди охотно сообщают личные данные, чтобы получить доступ в социальные сети, предоставляют свои данные сайтам интернет-магазинов с большей готовностью, чем IТ-отделам компании-работодателя, отвечающим за сохранность и защиту личных данных и устройств.

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Представители поколения «игрек» требуют от работодателя свободы использования социальных сетей, личных устройств и методов мобильной работы.

«Предыдущие поколения никогда не выдвигали подобных требований», - говорится в сообщении.

«К сожалению, исследование показало, что интернет-привычки нового поколения сотрудников создают серьезные угрозы безопасности, с которыми компании никогда раньше не сталкивались», - резюмируется в сообщении.

Справка УНИАН. Компания Cisco (США) – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Чистый объем продаж компании в 2012 финансовом году превысил 46 млрд долл.