Растет спрос на работников с собственными девайсами (опрос)

Согласно результатам исследования Cisco, 42,6% респондентов признали, что мобильность персонала играет важную роль для бизнеса компаний, поскольку значительная часть сотрудников работает вне офиса и имеет удаленный доступ к корпоративной сети. Еще 47,2% участников опроса подчеркнули, что для их компаний мобильность работника на данный момент не критична, но и они заинтересованы в применении принципа BYOD (Bring Your Own Device – работа с ресурсами компании, используя любое собственное мобильное устройство).

Согласно данным опроса, наиболее мобильная категория сотрудников, способная работать без привязки к фиксированному месту, – это IТ-персонал (заявили 72,4% респондентов). На втором и третьем местах этого рейтинга соответственно – топ-менеджеры (65,5%) и руководители среднего и нижнего звеньев (35,2%).

Респонденты отметили преимущества использования персональных устройств как для сотрудников, так и компаний в целом. Главный плюс BYOD для сотрудников – мобильность при выполнении задач (83,7%), а основные преимущества для компаний – рост производительности труда (75,1%), увеличение удовлетворенности персонала (52,3%) и сокращение затрат на мобильные устройства (39,5%).

В мае прошлого года компания Cisco провела схожий опрос. Тогда больше половины респондентов (56%) были уверены, что BYOD получит широкое распространение в Украине уже в ближайшее время, а 43% полагали, что эта тенденция станет нормой в отдаленной перспективе. 68% опрошенных отметили, что BYOD позитивно повлияет на эффективность работы компании и продуктивность работы ее сотрудников повысится. Вместе с тем 22% сомневались, что BYOD окажет такое влияние, а каждый десятый считал, что этот модный бренд скажется на работе компании отрицательно. При этом большинство респондентов (63%) придерживались той точки зрения, что информационная безопасность от BYOD не пострадает, однако придется пересмотреть либо модернизировать соответствующие решения и процессы.

В сообщении отмечается, что «свежее исследование подтверждает, что украинские компании уже уделяют большое внимание организационной политике и процессам, делающим возможным использование сотрудниками персональных устройств». Такие политики и процессы есть у 40% компаний, чьи специалисты приняли участие в опросе. Почти треть (29,8%) планируют внедрить такие политики в ближайший год. Тех, кто предпочитает работать по старинке, – меньшинство (26,3%).