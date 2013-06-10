Сегодня Apple может представить новую версию iOS7 и Makbook

По крайней мере, так считают представители американского производителя аксессуаров Hard Candy Cases.

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Они уверены, что презентация новинки iPad состоится 10 июня во время открытия Всемирной конференции разработчиков на платформе Apple Worldwide Developers Conference (WWDC 2013), которая стартует на этой неделе в Сан-Франциско, пишет Newsru.com.

По сложившейся традиции в день открытия конференции руководитель Apple выступит с главным докладом. О том, какие темы будут в нем затронуты, и какие новинки компания предполагает анонсировать, можно лишь догадываться.

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Однако в Hard Candy Cases уверены, что среди них будет и свежая версия планшета. Компания даже анонсировала специальные аксессуары для него - чехлы ShockDrop и Squish стоимостью 34,99 и 49,99 долларов соответственно - и начала принимать на них предзаказы.

Между тем не исключено, что время для анонса чехлов компания выбрала неудачно. Многие эксперты сходятся во мнении, что на WWDC 2013 вряд ли будут представлены новые продукты линеек iPhone и iPad, полагая, что Apple ограничится анонсом новых версий ОС iOS и OS X, а также, возможно, презентацией потоковой радиослужбы iRadio.

Что касается массового производства нового iPad, то, по слухам, оно стартует только в июне или июле 2013 года, а его поставки намечены на сентябрь. Ранее сам глава Apple Тим Кук заявил, что новые инновационные продукты компании выйдут в конце года и в 2014 году.