Apple презентовала новинки: обновленный Macbook и новая ОС Mavericks
Apple обновила линейку ноутбуков MacBook Air. Новые компьютеры компания анонсировала на презентации 10 июня.
Ноутбуки получили процессоры Intel четвертого поколения (архитектура Haswell). Компьютеры работают от батареи дольше, чем устройства предыдущего поколения: 11-дюймовая модель — до 9 часов, 13-дюймовая модель — до 12 часов, сообщает Lenta.ru.
Поставки новых «макбуков» начнутся 10 июня. «Маленький», 11-дюймовый ноутбук стоит от 999 долларов, а «большой», 13-дюймовый — от 1099 долларов. Доступны компьютеры со 128 и с 256 гигабайтами памяти.
Apple также анонсировала новое поколение рабочих станций Mac Pro. Они, в отличие от других устройств компании, будут собираться не в Китае, а на заводе на территории США.
Особенности Mac Pro — «сдвоенный» процессор AMD, поддержка скоростного интерфейса Thunderbolt 2 и мониторов с разрешением 4K, а также миниатюрный корпус (одна восьмая от объема старого Mac Pro).
Также компания представила новую операционную систему для компьютеров Mac. Она получила кодовое название Mavericks.
Среди новшеств в Mavericks — вкладки в программе Finder, разметка контента тэгами (они, в частности, упрощают поиск) и улучшенная поддержка нескольких экранов.
Представители Apple отметили, что Mavericks в сравнении с предыдущими версиями OS X работает быстрее благодаря технологии «сжатия памяти». Ноутбуки на новой ОС будут дольше держать заряд батареи, заявили они.
Браузер Safari, встроенный в OS X, получил боковую панель с закладками. В ходе презентации сотрудники Apple подчеркнули, что Safari более энергоэффективен, чем Chrome и Firefox.
Apple также обновила «Календарь», внедрила в Mavericks технологию iCloud Keychain — она избавляет пользователя от необходимости запоминать длинные пароли, — и доработала «Центр уведомлений»: теперь пользователь может ответить на адресованный ему твит или сообщение в социальной сети.
В состав Mavericks вошли приложения, которые раньше были атрибутом мобильной «операционки» iOS: «Карты» и книжное приложение iBooks. Содержимое является общим: в iBooks на компьютере пользователь увидит те же книги, что и на мобильном устройстве.
Разработчики смогут загрузить предварительную версию Mavericks начиная с 10 июня. Финальная версия операционной системы выйдет осенью 2013 года.
Предыдущая версия OS X, Mountain Lion, вышла в 2012 году. Apple назвала ее «самой успешной версией» операционной системы, отметив, что пользователи приобрели 28 миллионов копий.