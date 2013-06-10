Apple презентовала новинки: обновленный Macbook и новая ОС Mavericks

Ноутбуки получили процессоры Intel четвертого поколения (архитектура Haswell). Компьютеры работают от батареи дольше, чем устройства предыдущего поколения: 11-дюймовая модель — до 9 часов, 13-дюймовая модель — до 12 часов, сообщает Lenta.ru.

Поставки новых «макбуков» начнутся 10 июня. «Маленький», 11-дюймовый ноутбук стоит от 999 долларов, а «большой», 13-дюймовый — от 1099 долларов. Доступны компьютеры со 128 и с 256 гигабайтами памяти.

Apple также анонсировала новое поколение рабочих станций Mac Pro. Они, в отличие от других устройств компании, будут собираться не в Китае, а на заводе на территории США.

Особенности Mac Pro — «сдвоенный» процессор AMD, поддержка скоростного интерфейса Thunderbolt 2 и мониторов с разрешением 4K, а также миниатюрный корпус (одна восьмая от объема старого Mac Pro).

Также компания представила новую операционную систему для компьютеров Mac. Она получила кодовое название Mavericks.

Среди новшеств в Mavericks — вкладки в программе Finder, разметка контента тэгами (они, в частности, упрощают поиск) и улучшенная поддержка нескольких экранов.

Представители Apple отметили, что Mavericks в сравнении с предыдущими версиями OS X работает быстрее благодаря технологии «сжатия памяти». Ноутбуки на новой ОС будут дольше держать заряд батареи, заявили они.

Браузер Safari, встроенный в OS X, получил боковую панель с закладками. В ходе презентации сотрудники Apple подчеркнули, что Safari более энергоэффективен, чем Chrome и Firefox.

Apple также обновила «Календарь», внедрила в Mavericks технологию iCloud Keychain — она избавляет пользователя от необходимости запоминать длинные пароли, — и доработала «Центр уведомлений»: теперь пользователь может ответить на адресованный ему твит или сообщение в социальной сети.

В состав Mavericks вошли приложения, которые раньше были атрибутом мобильной «операционки» iOS: «Карты» и книжное приложение iBooks. Содержимое является общим: в iBooks на компьютере пользователь увидит те же книги, что и на мобильном устройстве.

Разработчики смогут загрузить предварительную версию Mavericks начиная с 10 июня. Финальная версия операционной системы выйдет осенью 2013 года.

Предыдущая версия OS X, Mountain Lion, вышла в 2012 году. Apple назвала ее «самой успешной версией» операционной системы, отметив, что пользователи приобрели 28 миллионов копий.