Доля спама в электронной почте выросла до 72%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

При этом доля фишинговых писем в почтовом потоке по сравнению с мартом уменьшилась втрое и составила 0,002%, вредоносные вложения содержались в 2,4% всех электронных сообщений, что на 1,6% ниже показателя предыдущего месяца.

По данным компании, поток "праздничного" спама в апреле уменьшился, «однако злоумышленники продолжили эксплуатировать громкие мировые события, в том числе и трагические». В частности, уже на следующий день после взрывов в Бостоне в Сети пошла первая волна вредоносного спам-трафика на эту тему. Нередко спамеры искусно маскировали сообщения под рассылку известных новостных ресурсов, привлекая тем самым внимание пользователей. Кроме того, злоумышленники распространяли ссылки на веб-страницы, содержащие видеозаписи взрывов, взятые с сайта Youtube. Помимо видеороликов, страницы содержали эксплойт, который загружал на компьютер пользователя троянца, предназначенного для кражи логинов и паролей пользовательских аккаунтов.

Не теряют своей популярности у спамеров и мошеннические рассылки. При этом, как отмечается в сообщении, «злоумышленники проявляют чудеса изобретательности, придумывая новые уловки и легенды». Например, в апреле эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили курьезное предложение: в письмах получателям предлагалось пожертвовать деньги на программу обучения русской нецензурной лексике в американских школах и на издание соответствующих учебных материалов.

«Столь оригинальная история вряд ли поможет мошенникам собрать значительную сумму, однако есть вероятность хищения данных банковских карт, которые доверчивый пользователь введет на сайте для сбора пожертвований», - говорится в сообщении.

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Спамеры не обошли вниманием и православную Пасху, которая в этом году отмечалась в начале мая. В отличие от прошлого года, на гребне волны "праздничного спама" оказались не турфирмы с экскурсиями, а магазины и мастерские, предлагающие купить сувениры пасхальной тематики.

По итогам апреля 2013 года среди стран — источников спама, распространяемого по всему миру, первая тройка осталась без изменений. В лидерах вновь Китай (23,9%), хотя его доля уменьшилась почти на 2 п.п. Доля рассылаемого из США спама незначительно уменьшилась, - до 16,8%, и страна сохранила второе место в общем зачете, на третьем месте - Южная Корея (11,84%). Украина в этом рейтинге перебралась с 11-го места в марте на 6-е в апреле, повысив свою долю в общемировом спаме на 1,8 п.п. – до 3,8%.

Лидером среди стран — источников спама в Рунете по итогам апреля остается Тайвань (11,4%). Показатель Вьетнама увеличился лишь на 0,8 п.п., но это позволило стране подняться на одну строчку вверх, и теперь она занимает 2-е место в общем зачете. Индия, занимавшая по итогам марта 2-ю строчку, потеряла 2,2 п.п. и опустилась на 6-е место, покинув первую пятерку. Ее на этой позиции (третьем месте) сменила Украина, увеличившая свою долю спама в Рунете на 3,6 п.п. – до 7,8%.

Как отметила старший спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова, по итогам апреля среди позитивных тенденций можно выделить то, что количество фишинговых рассылок сократилось втрое.

«Впрочем, пользователям не стоит терять бдительность - особенно при работе с социальными сетями, где фишеры традиционно активны. Возможно, в следующем месяце спамеры уделят повышенное внимание онлайн-играм. Наступает сезон летних каникул, когда школьники и студенты начинают чаще посещать различные социальные и развлекательные ресурсы", - сказала она.