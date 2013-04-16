Пуск ракеты-носителя "Циклон-4" состоится в 2014 г.

Об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Мы идем по графику: и по строительству космодрома, инфраструктуры, и по созданию ракеты и спутника. Срок первого запуска – это конец 2014 года, и мы уверены, что в этот срок уложимся», - сказал Ю.Бойко.

Вице-премьер добавил, что Украина является одной из немногих стран в мире, способных реализовать такой масштабный проект в космической отрасли. При этом сам проект не только обеспечивает рабочие места и приток валюты государству, но и способствует формированию ее позитивного имиджа в мире.

«Проект очень масштабный: это строительство космодрома практически с нуля и строительство ракеты «Циклон-4» на базе усовершенствованных действующих образцов. Это дает толчок всей промышленности страны, ведь проект «Циклон-4» - это около 20 тыс. рабочих мест, весомый приток валюты государству и ее позитивный имидж и авторитет на международной арене. Мы создаем проект, за который берутся всего три-пять стран в мире», - сказал он.

Ю.Бойко отметил, что ускорению реализации проекта и получению финансирования содействовал Президент Украины Виктор Янукович.

«Работа активизировалась, когда был визит Президента в Бразилию, где состоялось детальное обсуждение проекта, сроков и условий», - сказал Ю.Бойко.

Он уточнил, что в дальнейшем реализация проекта позволит осуществлять по несколько запусков коммерческих спутников ежегодно.

«Как показывает опыт европейских стран, как правило, – это несколько пусков на год. В основном это спутники связи, коммерческие. Исходя из опыта Европы, эти программы дают сотни миллионов долларов прибыли», - сказал Ю.Бойко.

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Проект «Циклон-4» реализуется в соответствии с Договором между Украиной и Федеративной Республикой Бразилия о долгосрочном сотрудничестве в использовании ракеты-носителя «Циклон-4» на пусковом центре Алкантара от 21 октября 2003 г.

Украина обеспечивает разработку ракеты-носителя «Циклон-4» и подготовку производственной базы для ее изготовления. Бразилия обеспечивает создание общей инфраструктуры пускового центра. На паритетной основе партнеры создают наземный комплекс для обеспечения пусков ракеты-носителя «Циклон-4».