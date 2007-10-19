В России построят один из самых мощных суперкомпьютеров Европы

Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук (МСЦ РАН) совместно с HP и Intel создадут в России один из самых мощных суперкомпьютеров Европы. Пиковая производительность этой системы составит 100 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду). Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной этому событию.

Суперкомпьютер будет создан на базе уже действующей системы производительностью в 7,7 терафлопс, собранной из 160 серверов HP Bladesystem и установленной в МСЦ. Во время второго этапа строительства количество серверов будет увеличено до 470, что позволит повысить пиковую производительность системы до 45 терафлопс. К началу 2008 года производительность системы возрастет до 100 терафлопс, что поместит отечественную систему в список из 50 самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира.

Представители МСЦ отметили, что на втором и финальном этапе построения системы будут использоваться четырехъядерные процессоры Intel (сейчас в системе МСЦ использованы двухъядерные решения), что позволит существенно уменьшить размеры кластера и его энергопотребление - система будет состоять из 18 стандартных серверных стоек, что почти в два раза меньше размеров любого подобного суперкомпьютера.

Лента.ру