В ОАЭ преследуют за критику властей в интернете

02:23, 14 ноября 2012
Наука и IT
798 0

Власти Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили ответственность за критику руководства страны в интернете.

Об этом сообщает Associated Press.

Новые законы расширяются права и возможности властей в преследовании критикующих правительство и его действия. Так, "оскорбление государственных структур, лиц и чиновников" в рамках нового закона является уголовным преступлением, карающимся тюремным заключением.

Правозащитники подвергли новый закон критике, так как он нарушает право человека на свободу слова.

По теме: Украина - в четверке стран, которые отступают от свободы слова

ОАЭ избежала политических волнений, известных как "арабская весна", напоминает РосБизнесКонсалтинг. Однако начиная с марта 2011г. власти страны арестовали более 60 правозащитников и деятелей различных политических организаций и движений, более 100 человек были депортированы из страны в связи с политической деятельностью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter