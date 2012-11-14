В ОАЭ преследуют за критику властей в интернете

Об этом сообщает Associated Press.

Новые законы расширяются права и возможности властей в преследовании критикующих правительство и его действия. Так, "оскорбление государственных структур, лиц и чиновников" в рамках нового закона является уголовным преступлением, карающимся тюремным заключением.

Правозащитники подвергли новый закон критике, так как он нарушает право человека на свободу слова.

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ОАЭ избежала политических волнений, известных как "арабская весна", напоминает РосБизнесКонсалтинг. Однако начиная с марта 2011г. власти страны арестовали более 60 правозащитников и деятелей различных политических организаций и движений, более 100 человек были депортированы из страны в связи с политической деятельностью.