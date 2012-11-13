Украина - в четверке стран, которые отступают от свободы слова

Об этом идет речь в заявлении Международного Института Прессы (МИП), сообщается на сайте Институт массовой информации.

В частности, эти страны вошли в «Европейский список особого внимания» («Europe Watch List»). Четыре страны являются «странами сосредоточения внимания» в этом списке, и размещены на сайте МИП, который будет по всему континенту освещать события, влияющие на свободу медиа. Список является сочетанием отчетов МИП, который защищает свободу прессы во всем мире, и его партнера – Медиа-организации Юго-Восточной Европы (SEEMO), которая занимается вопросами свободы прессы в странах Юго-Восточной Европы.

Как отмечается в сообщении, последние годы внимание к мониторингам свободы прессы было нацелено на те части света, где наблюдаются угрожающие проявления цензуры и где на журналистов регулярно нападают, заключают их в тюрьму и убивают. Однако и в Европе, где многие страны уже давно рассматриваются как бастионы свободы высказывания, увидели отступление в вопросах свободы СМИ.

В МИП отметили, что эти четыре страны избраны не обязательно потому, что они самые плохие или являются единственными правонарушителями, а потому, что каждая из них показывает символические элементы растущей угрозы свободе СМИ в Европе.

В связи с этим в МИП отметили, что в Украине наблюдались как нарушения свободы СМИ на пути к парламентским выборам 28 октября 2012 года, так и рассмотрение парламентом предложения о возвращении уголовной ответственности за клевету. И хотя эти предложения были отложены в прошлом месяце, но наблюдатели опасаются, что теперь все может вернуться. Невзирая на улучшение ситуации после Помаранчевой революции 2004 года, свобода СМИ в Украине уменьшилась с избранием Президентом Виктора Януковича в 2010 году, плюс возросло экономическое давление на СМИ и преследование независимых средств массовой информации, подчеркивается в сообщении.