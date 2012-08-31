У губернатора говорят: хорошо, что есть хоть китайские компьютеры

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Управления образования и науки Одесской ОГА Татьяна Лазарева, все полученные из Китая 885 компьютеров, на которых в качестве операционной системы установлена система Kylin, со временем будут успешно использованы для учебы школьников сельских районов.

«Хорошо, что есть хоть китайская техника, чтобы дети со второго класса начали овладевать основами информатики. Не все родители могут приобрести детям компьютеры. Уже есть компьютерный класс, который вчера запустили и сумели зайти в Интернет», - отметила Т.Лазарева.

Она добавила, что такой компьютерный класс установлен, в частности, в Дальницкой средней школе Овидиопольского района и предложила заместителю начальника облуправления Марине Малик сопроводить журналистов в эту школу. Однако не сегодня или завтра, а позже, например, 3 сентября. М.Малик, в свою очередь, уточнила, что еще «идет установка, наладка компьютеров, апробирование». «Не секрет, что есть различные точки зрения по этому поводу – положительные, отрицательные. Все очень переживают, будут ли работать эти компьютеры? Но мы готовим предложение для прессы: куда можно поехать, чтобы посмотреть эти компьютеры», - отметила заместитель обуправления.

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Также Т.Лазарева высказала мнение, что некоторые местные СМИ в четверг исказили информацию, когда сообщили о комплектования школ компьютерами в рамках областного проекта "Народный бюджет".

«В рамках этого проекта торжественно вручали ноутбуки победителям различных конкурсов. А о том, что компьютеры, подаренные Китаем, имеют отношение к «Народному бюджету», не говорилось», - сказала Т.Лазарева.

В то же время в сообщении, размещенном на сайте 22 августа, отмечается, что «глава Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвийчук в рамках программы «Народный бюджет» торжественно вручил представителям районных отдел образования оборудование для 59 компьютерных классов. Новое компьютерное оборудование — а именно 885 современных новых компьютеров - школы Одесского региона получили в рамках «Народного бюджета».

Как сообщал УНИАН, 21 августа министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник сообщил, что 20 августа Украина получила от КНР 16 тыс. компьютерных комплексов для школ, в качестве гуманитарной помощи.

30 сентября одесское интернет-издание «Думская» разместило информацию о том, что переданные школам 885 компьютеров оснащены нетипичной операционной системой Kylin, в Национальном университете военных технологий КНР специально для Народно-освободительной армии Китая. Причем «система создана на основе ядра Mach операционной системы FreeBSD с добавлением дополнительных уровней безопасности. Издание приводит мнение специалистов о том, что программное обеспечение, работающее с MS Windows, на машинах с этой системой работать не будет. Совместима Kylin разве что с «Линуксом».