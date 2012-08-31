В Одессе не знают, как пользоваться китайскими компьютерами

К такому выводу пришли накануне нового учебного года компьютерные специалисты райгосадминистраций.

Как стало известно местным журналистам, эти компьютеры оснащены нетипичной программой, разработанной для вооруженных сил Китая, что поставило в тупик специалистов РГА, пытающихся запустить новое полученное оборудование для 59 компьютерных классов местных школ.

«Операционная система на этих ЭВМ - не привычная MS Windows, знакомая любому учителю информатики, а какая-то Kylin – разработанная в Национальном университете военных технологий КНР специально для Народно-освободительной армии Китая», - сообщает, в частности, одесское интернет-издание «Думская».

Причем «система создана на основе ядра Mach операционной системы FreeBSD с добавлением дополнительных уровней безопасности. Программное обеспечение, работающее с Windows, на машинах с этой системой работать не будет, - отмечают специалисты. - Совместима Kylin разве что с Linux.

Кроме того, на китайских компьютерах установлен офисный пакет Meo ShineOfiсev.5, который, хоть и поддерживает кириллицу, но тоже не прост в использовании.

Вот и ломают головы специалисты «над тем, как теперь эти машины обслуживать и где, случись что, как добывать запасные комплектующие».

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Сотрудник одного из районных отделов образования не стал скрывать от журналистов: «В таком виде машины внедрять в учебный процесс нельзя. Мы думаем над тем, чтобы установить на них Windows, однако лицензионная система стоит денег, которые еще нужно найти. В бюджете этих средств сейчас нет», - сообщает интернет-издание, прогнозируя неизбежные трудности работы свыше полусотни создаваемых компьютерных классов.

Журналистам также удалось выяснить, каким образом на коробках с компьютерами, закупленными, если верить чиновникам, в рамках программы «Народный бюджет», появились наклейки с флагом Китайской Народной Республики и надписью «China aid» (помощь Китая). Как оказалось, техника – часть гуманитарной помощи, которую в августе этого года оказала Украине Поднебесная.

Всего китайцы подарили нашей стране 16 тысяч компьютеров. Самолет с ними приземлился в Киеве 21 августа, после чего машины распределили по областям.