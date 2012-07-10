Европейцы делают больше вещей через Интернет (опрос)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют данные обнародованного сегодня опроса, проведенного TNS Opinion & Social по заказу Европейской комиссии в марте.

По данным опроса, 12% респондентов заявили, что уже были жертвами он-лайн мошенничеств, а 8% - жертвами краж идентификационных данных.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что 53% респондентов на протяжении прошлого года не меняли ни одного своего он-лайн пароля.

“В то время, как все больше людей делают больше вещей через Интернет и получают преимущества от пользования цифровой экономикой, не является сюрпризом то, что безопасность личных данных и он-лайн платежей занимает первое место в перечне наших забот”, - заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрем.

По результатам исследования, 53% пользователей Интернета в прошлом году осуществляли покупки через сеть, 52% пользовались сайтами социальных сетей, 48% - услугами он-лайн банкинга.

При этом, 59% опрошенных заявили, что не чувствуют себя достаточно информированными относительно риска киберпреступности.

Опрос проводился 10-25 марта во всех странах - членах Европейского Союза. Всего было опрошено 26,5 тысячи человек в возрасте старше 15 лет. Погрешность выборки составляет 1,9% - 3,1%.