Русская "Википедия" голосует за забастовку



Голосование о возможной забастовке, пишет Лента.ру, было запущено 9 июля двумя участниками, один из которых входит в число администраторов русской "Википедии".



Авторы инициативы предложили закрыть доступ на русскоязычный раздел сайта на сутки с полуночи 10 июля. По их задумке, пользователи должны перенаправляться на пресс-релиз о проводимой забастовке "в знак протеста против введения цензуры в Рунете".



Участники "Википедии" опасаются, что из-за принятия закона о реестре запрещенных сайтов доступ к интернет-энциклопедии может быть заблокирован за отказ удалить некоторые статьи. Выбор даты объясняется тем, что на 10 июля намечено рассмотрение законопроекта во втором чтении.



К вечеру 9 июля почти 200 авторов "Википедии" высказались за блокирование ресурса баннером, еще 27 человек посчитали, что достаточно текстового релиза, на который будут перенаправляться посетители сайта. Против инициативы выступило около 50 участников.