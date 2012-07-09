Русская "Википедия" голосует за забастовку

23:02, 09 июля 2012
Наука и IT
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Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии "Википедия" предложили закрыть на сутки в знак протеста против законопроекта о создании в России единого реестра сайтов с запрещенной информацией.


Голосование о возможной забастовке, пишет Лента.ру, было запущено 9 июля двумя участниками, один из которых входит в число администраторов русской "Википедии".

Авторы инициативы предложили закрыть доступ на русскоязычный раздел сайта на сутки с полуночи 10 июля. По их задумке, пользователи должны перенаправляться на пресс-релиз о проводимой забастовке "в знак протеста против введения цензуры в Рунете".

Участники "Википедии" опасаются, что из-за принятия закона о реестре запрещенных сайтов доступ к интернет-энциклопедии может быть заблокирован за отказ удалить некоторые статьи. Выбор даты объясняется тем, что на 10 июля намечено рассмотрение законопроекта во втором чтении.

К вечеру 9 июля почти 200 авторов "Википедии" высказались за блокирование ресурса баннером, еще 27 человек посчитали, что достаточно текстового релиза, на который будут перенаправляться посетители сайта. Против инициативы выступило около 50 участников.

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