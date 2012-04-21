Google запустил Street View для 5 городов Украины

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе представительства Google в Украине.

Украинские города дополнят коллекцию панорамных снимков улиц, достопримечательностей и исторических объектов более чем 30 стран мира. Режим Просмотра улиц также работает на мобильных Картах и в сервисе Google Планета Земля.

Сегодня компания представила панорамы Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Крещатика, Андреевского спуска, Софиевской площади в Киеве, Площади Рынок во Львове, Шахтерской площади в Донецке, и многих других, в том числе здания Госпрома на площади Свободы в Харькове.

В своих сервисах Google обеспечивает защиту личных данных, поэтому все лица и номера легковых машин на панорамных снимках размыты – для этого используется специальная технология.

Справка УНИАН. Основанная в 1998 г. аспирантами Стэнфордского университета Ларри Пейджем и Сергеем Брином, компания Google сегодня является лидирующей веб-корпорацией на основных мировых рынках. Штаб-квартира корпорации Google находится в Кремниевой долине, представительства компании расположены в Северной Америке, Европе и Азии.