Школьникам до 14 лет на форму пришьют микрочипы с GPS
02:13, 23 марта 2012Наука и IT
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Родители бразильских учеников будут получать смс-сообщения, когда ребенок придет в школу, а также в случае, если он опоздал
Бразильские школы начали размещать на форме учеников специальные микрочипы, при помощи которых можно отследить местонахождение детей, сообщает Би-би-си. Это сделано для борьбы с прогульщиками.
По словам главы департамента образования северо-восточного города Витория-да-Конкиста, всего микрочипы будут носить около 20 тыс. школьников.
К следующему году все местные школьники в возрасте от четырех до 14 лет будут использовать такую систему.
Родители учеников будут получать смс-сообщения, когда ребенок придет в школу, а также в случае, если он опоздал.
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