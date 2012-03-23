Школьникам до 14 лет на форму пришьют микрочипы с GPS

Бразильские школы начали размещать на форме учеников специальные микрочипы, при помощи которых можно отследить местонахождение детей, сообщает Би-би-си. Это сделано для борьбы с прогульщиками.

По словам главы департамента образования северо-восточного города Витория-да-Конкиста, всего микрочипы будут носить около 20 тыс. школьников.

К следующему году все местные школьники в возрасте от четырех до 14 лет будут использовать такую систему.

Родители учеников будут получать смс-сообщения, когда ребенок придет в школу, а также в случае, если он опоздал.