Жителя Уэльса арестовали за расистские твиты в адрес футболиста

Полиция Южного Уэльса арестовала местного жителя, который подозревается в том, что он написал в своем твиттере несколько расистских замечаний в адрес футболиста "Болтона" Фабриса Муамбы, потерявшего сознание во время матча. Как сообщает Sky News, 21-летний подозреваемый доставлен в полицейский участок в городе Суонси.

Расистские комментарии были опубликованы пользователем liamstacey9. В настоящее время аккаунт удален.

Муамба - выходец из Демократической Республики Конго. Он играет за "Болтон" с 2008 года.

23-летний футболист потерял сознание прямо на поле во время четвертьфинального матча Кубка Англии между "Болтоном" и "Тоттенхэмом" вечером 17 марта, напоминает Лента.ру. Врачи зафиксировали у спортсмена остановку сердца, он был экстренно госпитализирован в специализированную лондонскую клинику, где поныне остается в реанимации в критическом состоянии.

После этого инцидента матч был прекращен.