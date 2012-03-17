Анонимные блогеры больше не могут публиковать сообщения

Пользователи самой популярной в Китае социальной сети "Вэйбо", не указавшие в регистрационных формах своих настоящих имен и фамилий, а также паспортных данных, будут с 17 марта лишены возможности публиковать посты в микроблогах, сообщает РИА Новости.

Пекинская канцелярия по интернет-информации издала 16 декабря правила регулирования, согласно которым для получения права публиковать свои посты пользователи должны сообщить администрации сервиса свои реальные имена и номера удостоверений личности.

Новые пользователи должны были это сделать при регистрации, ранее зарегистрировавшимся блогерам давалось на уточнение персональных данных три месяца. После 16 марта все незарегистрированные в установленном порядке пользователи микроблогов смогут только читать сообщения других блогеров.

Целью новых правил, по заверению властей, является борьба с распространением слухов и ложной информации. Кроме Пекина подобные правила регистрации в социальных сетях приняты и в других крупных китайских городах - таких, как Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь.