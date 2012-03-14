Украина перейдет на двухэтажные электрички
Чешская компания Skoda Vagonka передала для Южной железной дороги первый двухэтажный электропоезд
Чешская компания Skoda Vagonka передала во вторник украинской делегации для Южной железной дороги первый двухэтажный электропоезд, который будет курсировать по направлению Харьков-Днепропетровск-Донецк-Харьков.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.
По словам министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, стоимость поездки в поездах чешского производства «будет немного дешевле автобуса».
Кроме того, Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что для развития дальнейшего сотрудничества Skoda должна изучить вопрос локализации производства с украинскими партнерами.
«Мы обсудим с представителями Skoda возможность совместного производства этих поездов в Украине», - сказал министр.
Также пресс-служба Мининфраструктуры сообщает, что первый двухэтажный электропоезд прибудет в Харьков в конце марта по железной дороге. После окончания таможенных процедур новый подвижной состав испытают на железных дорогах Украины.
Предполагается, что в первый рейс с пассажирами поезд отправится в середине мая.
Напомним, чешские поезда будут развивать скорость до 160 км/час. Они будут состоять из 6 вагонов по 126 мест, общее количество мест — 626.
В поезде предусмотрены места первого и второго классов - вторые этажи двух вагонов будут первого класса, остальные - второго.
Электропоезда будут оборудованы местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями - в каждом поезде 4 подъемника для колясок, специально оборудованные санитарные узлы.
Гарантийный срок обслуживания поездов производства Skoda - 24 месяца с момента начала эксплуатации, межремонтные сроки увеличены в три раза по сравнению с поездами, которые сегодня эксплуатируются на железных дорогах Украины. Общий срок эксплуатации поезда составит 40 лет, что практически в 2 раза больше, чем сегодня.
Справка УНИАН. Согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года, для организации скоростного движения в Украине предусмотрено приобретение двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов.
В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.
Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.