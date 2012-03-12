Американские военные представили миру «микроволновую» пушку

Оружие так называемой «системы активного противодействия» опробовали на 11 тысячах добровольцев. Сейчас оно обрело требуемые характеристики и готово к серийному производству сообщает ZN.UA

В США военные инженеры завершили работы по созданию нового поколения «нелетального» оружия, которое в будущем должно минимизировать ущерб при проведении полицейских и военных операций. Проведенные испытания показали пушку идеальным оружием для подавления уличных беспорядков.

Оружие так называемой «системы активного противодействия» — Active Denial System (ADS) оборонной компании Raytheon — уже прозвали «тепловым лучом» или «микроволновой пушкой». Работы над этим оружием ведутся давно, и еще несколько лет назад в США демонстрировали общественности прототипы этой «пушки». Однако теперь наконец оружие обрело требуемые характеристики и готово к серийному производству.

Официальная презентация новой ADS состоялась на базе ВМС США в Квантико, штат Вирджиния. Для многочисленных журналистов устроили настоящее театрализованное представление: переодетые в штатское «морские котики» изображали толпу митингующих, закидывая солдат теннисными мячиками.

Однако стоило включить ADS, установленную на крыше армейской бронемашины, как толпа бросилась наутек. Прочувствовать действие «микроволновой пушки» на себе дали и представителям СМИ — все, как один, срывались с места, стоило оператору направить на них невидимый тепловой «луч».

По словам тех, кто опробовал ADS на себе, ощущения от «выстрела» такой «пушки» сходны с теми, что испытываешь, когда тебя накрывает волна очень горячего воздуха из духовки. Одновременно человек получает электрический заряд.