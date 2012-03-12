Google заплатит $60 тысяч за взлом браузера Chrome
00:00, 12 марта 2012Наука и IT
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Компания Google присудила премию российскому студенту, который сумел первым обнаружить изъян в браузере
Компания Google присудила премию в размере $60 тысяч российскому студенту из Тюмени Сергею Глазунову, который сумел первым обнаружить изъян в браузере Chrome, говорится в сообщении компании.
Студент сумел найти дефект браузера, связанный с UXSS-атакой и историей навигации в Chrome.
В сообщении компании говорится, что подробности уязвимостей браузера будут обнародованы позже. Пока же интернет-гигант призывает пользователей установить обновления безопасности.
Конкурс хакеров Pwnium проходил в Ванкувере.
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