Google заплатит $60 тысяч за взлом браузера Chrome

Компания Google присудила премию в размере $60 тысяч российскому студенту из Тюмени Сергею Глазунову, который сумел первым обнаружить изъян в браузере Chrome, говорится в сообщении компании.

Студент сумел найти дефект браузера, связанный с UXSS-атакой и историей навигации в Chrome.

В сообщении компании говорится, что подробности уязвимостей браузера будут обнародованы позже. Пока же интернет-гигант призывает пользователей установить обновления безопасности.

Конкурс хакеров Pwnium проходил в Ванкувере.

Газета.ру