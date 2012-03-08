На лидера повстанцев объявлена интернет-охота

Интернет-пользователи решили помочь поймать лидера "Господней армии сопротивления" в Уганде, которого обвиняют в многочисленных преступлениях против детей, сообщает Би-би-си.

В социальных медиа с понедельника распространяется фильм о зверствах, совершаемых по указке Джозефа Кони. На сайте YouTube за четыре дня его посмотрели почти десять миллионов человек. На еще одном сайте число просмотров превысило восемь миллионов.

В фильме рассказывается, в частности, о том, как Джозеф Кони насильно вербует в свою повстанческую армию детей.

Цель кампании - ославить Кони на весь мир, сделать его как можно более узнаваемым, чтобы его легче было поймать.

Организовала эту информационную войну организация Invisible Children Inc, которая с 2004 года пытается привлечь внимание мировой общественности к преступлениям против детей в Уганде.