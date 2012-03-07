Apple представила новую версию планшета iPad

Американская компания "Эппл" представила новую версию своего популярного планшетного компьютера iPad.

Разрешение экрана аппарата гораздо выше не только по сравнению с предшественником, но и с другими устройствами из этой категории. По словам главы корпорации, картинка на таком дисплее будет превосходить по качеству показатели телевизора в формате видео высокой четкости. Еще новый планшетник работает почти в четыре раза быстрее, чем iPad-2. Кроме того, он получил камеру лучшего разрешения – пять мегапикселей. В продажу новинка поступит уже в середине этого месяца.

Эхо Москвы