Хакеры атаковали сайт Ватикана

Сегодня сайт Ватикана подвергся атаке хакеров из группы "Анонимус" (Anonymous).

Как сообщает ИТАР-ТАСС, официальный сайт резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви www.vatican.va был недоступен в течение нескольких часов.

«На своей странице в интернете злоумышленники разместили заявление, в котором подвергли критике действия церкви во времена святой инквизиции, в частности, за сжигание книг и продажу индульгенций», – сообщает агентство.

Хакерская группа "Анонимус" обрела известность в виртуальном мире кибератаками на различные сайты, а также активными действиями в поддержку организации "Викиликс" (Wikileaks) и сайта "Пират бэй" (The Pirate Bay).