Хакеры атаковали сайт Ватикана
21:56, 07 марта 2012Наука и IT
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На своей странице в интернете Anonymous разместили заявление, в котором подвергли критике действия церкви во времена святой инквизиции
Сегодня сайт Ватикана подвергся атаке хакеров из группы "Анонимус" (Anonymous).
Как сообщает ИТАР-ТАСС, официальный сайт резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви www.vatican.va был недоступен в течение нескольких часов.
«На своей странице в интернете злоумышленники разместили заявление, в котором подвергли критике действия церкви во времена святой инквизиции, в частности, за сжигание книг и продажу индульгенций», – сообщает агентство.
Хакерская группа "Анонимус" обрела известность в виртуальном мире кибератаками на различные сайты, а также активными действиями в поддержку организации "Викиликс" (Wikileaks) и сайта "Пират бэй" (The Pirate Bay).
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