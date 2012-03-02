У NASA украли коды управления Международной космической станцией

Из американского аэрокосмического агентства украден незашифрованный компьютер с кодами команд и контроля Международной космической станции, признался генеральный инспектор NASA Пол Мартин на заседании Конгресса США. Пропажа, предположительно, произошла в марте 2011 года и была обнаружена в результате проведенного внутреннего аудита, передает CBS.

Похитители ноутбука, вероятно, получили доступ к хранившейся там информации, но в этом, по мнению Мартина, нет ничего страшного. Применить коды на практике и извлечь какую-либо выгоду злоумышленниками удалось бы, только если бы у них под рукой была система космической связи и необходимые данных для управления МКС.

Пропавшие данные стали лишь частью огромного количества украденной за последний год конфиденциальной информации. Только за последние два года сотрудниками NASA было утеряно 48 ноутбуков, лишь 1% которых был зашифрован, уточняет журнал "Новости космонавтики"

Кроме того, по данным, приведенным инспектором NASA, за период с 2010 по 2011 годы было зафиксировано 5408 компьютерных инцидентов, связанных с кибербезопасностью. А только за прошлый год агентство подверглось 47 кибернападениям, ущерб от которых составил около семи миллионов долларов. Эти случаи, по словам Мартина, включают в себя попытки индивидуальных взломщиков попробовать свои силы, групповые хакерские атаки, основой целью которых является изменение или кража данных, а также атаки хакеров спецслужб различных государств. 13 из этих нападений увенчались успехом.

Как уточнил инспектор, одна из атак была совершена с китайских IP-адресов. В результате злоумышленники получили полный доступ к системе и учетным записям Лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния.

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