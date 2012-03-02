Бета-версию Windows 8 за сутки скачали более миллиона раз

Число загрузок предварительной версии операционной системы Windows 8 для публичного тестирования превысило один миллион за сутки после запуска, сообщила компания Microsoft в Twitter.

Накануне Microsoft предоставила возможность всем желающим скачать дистрибутив публичной тестовой версии Windows 8 с сайта preview.windows.com.

Тестовая версия Windows 8, предназначенная для разработчиков, была представлена еще в сентябре. Тогда за первые сутки разработчики скачали ее более 500 тысяч раз. С того момента в платформу было внесено более 100 тысяч изменений.

С помощью Windows 8 компания Microsoft рассчитывает потеснить конкурентов на быстрорастущем рынке планшетных компьютеров.

Газета.ру