Бета-версию Windows 8 за сутки скачали более миллиона раз
09:19, 02 марта 2012Наука и IT
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Microsoft рассчитывает потеснить конкурентов
Число загрузок предварительной версии операционной системы Windows 8 для публичного тестирования превысило один миллион за сутки после запуска, сообщила компания Microsoft в Twitter.
Накануне Microsoft предоставила возможность всем желающим скачать дистрибутив публичной тестовой версии Windows 8 с сайта preview.windows.com.
Тестовая версия Windows 8, предназначенная для разработчиков, была представлена еще в сентябре. Тогда за первые сутки разработчики скачали ее более 500 тысяч раз. С того момента в платформу было внесено более 100 тысяч изменений.
С помощью Windows 8 компания Microsoft рассчитывает потеснить конкурентов на быстрорастущем рынке планшетных компьютеров.
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