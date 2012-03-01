Исполком СНГ призывает объединиться против киберпреступников

Страны СНГ намерены вывести на новый уровень взаимодействие в сфере противодействия киберпреступности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Исполкома СНГ, на это направлен проект Концепции сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Ее обсуждают эксперты СНГ в Минске 1-2 марта.

Специалисты уверены, что эффективная борьба с киберпреступностью возможна только на основе тесного взаимодействия правоохранительных органов всех государств - участников Содружества между собой и с правоохранительными органами других стран.

«В настоящее время, - отмечается в сообщении, - информационные технологии активно проникают во все сферы жизнедеятельности общества, а преступления, совершаемые с их помощью, приобретают транснациональный характер и создают угрозу национальной безопасности стран СНГ. Преступления в сфере информационных технологий (киберпреступность) включают как распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров кредитных карточек, так и распространение противоправной информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет».

Как подчеркнули в пресс-службе Исполкома СНГ, способствовать укреплению подобного сотрудничества на пространстве СНГ и призвана Концепция.

«В ней определяются принципы, задачи, основные направления, формы и система обеспечения взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. Документ будет направлен на развитие правовых и организационных основ сотрудничества и станет основой для разработки программ и планов совместных действий», - сказали в Исполкоме СНГ.