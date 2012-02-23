Почему пользователи мобилок часто меняют операторов? (опрос)

Пользователи зачастую меняют оператора из-за неудовлетворенности качеством широкополосной мобильной связи.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Nokia Siemens Networks (Финляндия-Германия), сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Масштабное глобальное исследование привычек и приоритетов пользователей мобильной связи показало, что в группе часто пользующихся услугами мобильного широкополосного доступа вероятность смены оператора наиболее высока. Из более чем 16 000 опрошенных абонентов мобильной связи свыше 40% были определены как интенсивные пользователи передовых сервисов, и более половины из них сменили операторов в предыдущие годы, причем около 40% готовы сменить оператора в течение следующих 12 месяцев.

Ежегодное исследование по вопросам привлечения и удержания абонентов, заказанное Nokia Siemens Networks, показало, что влияние качества мобильного широкополосного доступа на удержание абонентов в 2011 году значительно возросло. В 2010 году самыми важными критериями были названы покрытие сети и качество голосовой связи; в 2011 году они остались в числе важных факторов, влияющих на удержание клиентов. Однако клиенты, которые были отнесены в группу "интенсивные пользователи передовых сервисов", теперь ставят качество мобильного широкополосного доступа наряду с качеством голосовой связи и покрытием сети при принятии решения относительно смены мобильного оператора.

Люди, которые выбрали своего оператора мобильной связи впервые, и абоненты, которые меняли операторов в течение предыдущих шести месяцев, также назвали качество голосовой связи, покрытие сети и качество мобильного широкополосного доступа как три главных критерия при выборе оператора.

Согласно отчету, клиенты называли скоростной широкополосный доступ в качестве самого важного сервиса на следующие несколько лет. Неблагоприятные условия контракта, тарифные схемы, модельный ряд устройств операторов и плохое качество мобильного широкополосного доступа, высокая стоимость устройств и услуг голосовой связи получили самые высокие рейтинги неудовлетворенности во всем мире.

Исследование также показало, что в условиях увеличения числа абонентов со смартфонами интенсивные пользователи новейших сервисов в будущем станут самой многочисленной группой пользователей. Число пользователей в этом сегменте в 2011 году увеличилось в развитых странах на 34%, при этом более половины из них имеют возраст моложе 35 лет. Согласно исследованию, приблизительно 60% этих пользователей ожидают превосходного качества сети, даже если это будет стоить немного больше, а приблизительно 45% готовы заплатить дополнительные деньги за специальные мобильные сервисы, такие как средства безопасности или услуги позиционирования на основе GPS.

Nokia Siemens Networks проводила свое ежегодное исследование по вопросам привлечения и удержания абонентов в 17 странах, включая Великобританию, США, Германию, Японию, Южную Корею, Швейцарию и Австралию, Бразилию, Колумбию, Польшу, Россию и Турцию, Китай, Индию, Кению, Мексику и Марокко.

Справка УНИАН. Nokia Siemens Networks – ведущий мировой поставщик в области широкополосных мобильных коммуникаций. Прибыль Nokia Siemens Networks за 2011 год составила свыше 14 млрд. евро. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 150 странах. Штаб-квартира находится в г. Эспо, Финляндия.