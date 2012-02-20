Ученые: Новый «малый ледниковый период» может наступить в 2014 году

Ученые предполагают, что новый «малый ледниковый период» может наступить в 2014 году.

Как сообщают «Вести.ru», ученые считают, что новый ледниковый период будет длиться не менее 200 лет.

Заведующий сектором космических исследований Пулковской обсерватории Российской академии наук Хабибулло АБДУСАМАТОВ уверен, что пик нового глобального оледенения придется на 2055 год. В то же время, сторонники теории глобального потепления считают, что именно в этом году Земля, напротив, "вскипит как кастрюля, которую вовремя не убрали с огня".

По словам Х.АБДУСАМАТОВА, планета стала охлаждаться, начиная с 1990-х годов. За предыдущие столетия Земля впитала в себя достаточно солнечного тепла и теперь медленно, но верно остывает.

Отмечается, что в течение нашей эры ледниковые периоды наблюдались несколько раз. Прогнозируемое российским ученым затяжное похолодание станет уже пятым "малым ледниковым периодом" за последние девять столетий. Подобные климатические явления были зафиксированы XIII, XV, XVII и XIX веках.

Х.АБДУСАМАТОВ предупреждает, что если ледниковый период называют «малым», это отнюдь не значит, что он пройдет незамеченным. Как правило, каждый цикл похолодания сопровождается эпидемиями, неурожаями и, как следствие, массовыми переселениями народов, говорит ученый.