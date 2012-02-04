Милиция отрицает, что закрыла Ex.ua ради кредита МВФ

Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию о том, что крупнейший файлообменный сервис Eх.ua был закрыт ради получения кредита Международного валютного фонда, сообщил руководитель пресс-службы МВД Владимир Полищук.

"Зеркало недели. Украина" со ссылкой на высокопоставленного чиновника МВД сообщает, что закрытие веб-ресурса Eх.ua было демонстративным жестом украинских властей, предпринятым после визита главы Минфина Валерия Хорошковского в США на переговоры с МВФ.

"Эта информация не соответствует действительности", - цитирует ТСН.ua.

Он подчеркнул, что "дело Eх.ua" - это одно из множеств уголовных дел, которое возбуждала и расследовала милиция.

По словам руководитель пресс-службы, в 2011 году правоохранительные органы расследовали около тысячи уголовных дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности, около 600 направлены на рассмотрение в суд, по 400 уже есть судебные решения. С 2009года закрытонесколько десятков сайтов,которые пропагандируютнасилие,жестокость,ксенофобию.



Как сообщалось,вечером 2 февраляюристыюридической компании "Юскутум",которые защищают интересыEX.UA,сообщили,что пытаютсявернуть изъятые200серверовс общим объемомконтентаболее 6000терабайт.