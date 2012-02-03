США обеспокоены кибератаками из Китая и России

США серьезно озабочены увеличением числа кибератак со стороны китайских и российских хакеров на американские компьютерные сети, заявил глава национальной разведки США Джеймс Клэппер, выступая в четверг на слушаниях комитета по разведке палаты представителей конгресса США.

"Мы особенно обеспокоены тем, что некоторые организации в Китае и России осуществляют вторжения в американские компьютерные сети и крадут информацию. И усиливающаяся роль этих игроков в киберпространстве служит прекрасным примером легкого доступа подобных лиц к потенциально разрушительным технологиям и производственным секретам", - цитирует РИА Новости.

Обеспокоенность в связи с той же проблемой высказал и конгрессмен-демократ Датч Рупперсбергер.

"Китай и Россия присоединяются к Ирану в агрессивном экономическом шпионаже, лишая Америку ценной интеллектуальной собственности, и сейчас они используют технологии в качестве оружия... Кибертеррористы пытаются захватить американскую исследовательскую информацию, которая может помешать нашей конкурентоспособности в будущем. Некоторые даже называют это Холодной кибервойной", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что каждый год расхищается американская интеллектуальная собственность на сумму в 300 миллиардов долларов.