Поисковик туалетов признали лучшим дополнением для телефонов

В национальном конкурсе Нидерландов на лучшее приложение для мобильного телефона первое место заняла программа, указывающая на ближайший туалет.

Приложение под названием hoognood было разработано группой студентов. Оно получило большинство голосов на общественном голосовании за лучшее приложение, "предоставляющее нужную информацию".

Обладателем главного приза жюри стало приложение Vistory, которое показывает пользователям фотографии и съемки местности в которой они в данный момент находятся. Приложение не очень подходит для обучения, но готово к использованию туристами, заявило жюри.

Соревнование было устроено как конкурс приложений, которые используют правительственную информацию. Министр экономики Максим Верхаген сказал, что он надеется, что соревнование побудит больше использовать официальную информацию "большая доля которой доступна бесплатно", сообщает Dutch News.

Gazeta.ua