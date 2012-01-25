В Польше идет волна атак на сайты правительства

В Варшаве прошла массовая акция протеста против намерения Польши подписать 26 января соглашение о защите авторских прав, которое, по мнению протестовавших, ограничивает свободу в интернете, сообщает Радио Свобода.

Хакерские атаки на интернет-порталы премьер-министра, парламента, отдельных министерств и ведомств продолжаются в Польше уже несколько дней. А во вторник пользователи интернета вышли на улицы столицы – у здания представительства Еврокомиссии протестовали несколько тысяч человек.

- Так называемое антипиратское соглашение готовилось за закрытыми дверями, в тайне. От нас скрывали то, что планируется подписать и мы против таких методов, - сказал один из организаторов демонстрации.

Соглашение все же будет подписано, об этом завил премьер-министр Польши Дональд Туск: "Мы постарались как можно более профессионально оценить последствия, которые повлечет за собой подписание этого документа. Если надо, изменения будут сделаны на этапе ратификации, но на грубый шантаж мы не поддадимся".

Подписание соглашения не означает, что оно сразу же вступит в силу – необходима еще ратификация парламентом.