Епархия УПЦ провела конкурс приходских сайтов

Херсонская епархия Украинской православной церкви провела конкурс местных приходских сайтов.Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской епархии УПЦ, конкурс на лучший приходской сайт проводился епархиальным сайтом «Православная Херсонщина» по благословению Архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна.

Конкурс был организован с целью популяризации существующих веб-ресурсов и побуждения создания новых приходских сайтов, а также привлечения внимания общественности к святыням херсонского края, находящимся не только в областном центре, но и в районных центрах и дальних глубинках.

На конкурсе были представлены 8 сайтов.

В Конкурсе определены три победителя: 1-е место – сайт «Аскания православная» (пгт Аскания-Нова, Чаплынский район), 2-е место – сайт Георгиевского храма (село Малая Кардашинка, Голопристанский район) и 3-е место – сайт Сергиевского храма (поселок Железный Порт, Голопристанский район).

Победители конкурса были награждены архиерейскими грамотами.