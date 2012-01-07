В Лондоне будет крупнейшая зона беспроводного вэб-доступа

Власти Лондона намерены организовать самую большую бесплатную зону беспроводного доступа в интернет, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Уже к летней Олимпиаде, которую британская столица готовится встретить в конце июля с.г., оператор связи О2 намерен принять участие в проекте и обеспечить связь всем желающим гостям и жителям районов Вестминстер, Кенгсинтон и Челси.

"Следующим летом, когда состоятся Олимпийские игры, Лондон станет самой большой шоу-площадкой на Земле, и Вестминстер получит в этом событии ведущую роль. Гости Лондона будут иметь легкий доступ к сетевым ресурсам, они смогут свободно обмениваться фотографиями и получить рассылку обновлений о спортивных событиях через социальные сети", - сообщил журналистам представитель совета Вестминстера Филиппа Рое.

Руководство оператора связи от этой сделки ожидают не столько коммерческие, сколько рейтинговые выгоды. После Олимпиады бесплатная сеть на территории центральных районов британской столицы сохранится.