Сервис микроблогов Twitter запустил две новые кнопки, которые позволяют связывать сторонние сайты с ресурсом, сообщается в четверг в блоге компании.

Две новые кнопки носят названия "отметить" и "упомянуть". С их помощью пользователи на сторонних сайтах могут быстро поделиться информацией со своими подписчиками в Twitter.

Так, кнопка "отметить" предназначена для публикации в один клик сообщения с "хэштегом" - специальной меткой, по которой можно найти все сообщения с ее упоминанием, - который назначается администрацией стороннего сайта.

Кнопка "упомянуть" позволяет пользователю опубликовать сообщение со стороннего сайта с указанием чьего-либо блога в Twitter.

Ранее Twitter предлагал сторонним сайтам только две кнопки, замечает РИА Новости. С помощью кнопки "отправить ссылку" пользователи могут делиться интересным контентам, а кнопка "подписаться" позволяет начать читать блог ресурса в Twitter в один клик.