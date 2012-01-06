Twitter запустил две новые кнопки
"Отметить" и "Упомянуть"
Сервис микроблогов Twitter запустил две новые кнопки, которые позволяют связывать сторонние сайты с ресурсом, сообщается в четверг в блоге компании.
Две новые кнопки носят названия "отметить" и "упомянуть". С их помощью пользователи на сторонних сайтах могут быстро поделиться информацией со своими подписчиками в Twitter.
Так, кнопка "отметить" предназначена для публикации в один клик сообщения с "хэштегом" - специальной меткой, по которой можно найти все сообщения с ее упоминанием, - который назначается администрацией стороннего сайта.
Кнопка "упомянуть" позволяет пользователю опубликовать сообщение со стороннего сайта с указанием чьего-либо блога в Twitter.
Ранее Twitter предлагал сторонним сайтам только две кнопки, замечает РИА Новости. С помощью кнопки "отправить ссылку" пользователи могут делиться интересным контентам, а кнопка "подписаться" позволяет начать читать блог ресурса в Twitter в один клик.