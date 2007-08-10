Nokia анонсировала новую линейку мобильников (фото)

Крупнейший производитель сотовых телефонов компания Nokia анонсировала новую линейку сотовых телефонов под названием Prizm. В новой серии будут выпущены два устройства: Nokia 7500 и Nokia 7900, сообщает Gizmodo.

Телефон модели 7500 будет оснащен встроенным плеером, способным воспроизводить файлы форматов MP3/AAC/WMA и встроенной двухмегапиксельной цифровой камерой. Новинка с предустановленным браузером Opera Mini поддерживает технологии работы с интернетом EGPRS/GPRS.

Модель 7900 отличается от 7500 наличием OLED-дисплея и гигабайта встроенной памяти. Дата появления новинок в продаже пока не сообщается, но уже известна их ориентировочная стоимость: 290 долларов за 7500, а модель 7900 обойдется в 550 долларов.

Лента.ру