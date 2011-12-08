"ВКонтакте" отказалась блокировать оппозиционеров по запросу ФСБ России

Социальная сеть "ВКонтакте" отказалась по запросу ФСБ заблокировать оппозиционные группы, сообщает Би-би-си.

Создатель и руководитель сайта Павел Дуров опубликовал в своем Twitter две фотографии. Одна из них представляет собой фотокопию обращения Федеральной службы безопасности, в котором содержится просьба заблокировать пять сообществ.

На другой фотографии изображена собака с высунутым языком. Запись в Twitter Дурова гласит: "Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп".

Ранее пресс-секретарь "ВКонтакте" Владислав Цыплухин на своей странице в социальной сети также сообщил о запросе из ФСБ.

"Мы объяснили, что следим за этими группами и не можем их заблокировать только из-за того, что отдельные пользователи призывают к насилию", - написал Цыплухин.