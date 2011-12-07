Какие «бонусные» устройства чаще всего ставят в свои авто украинцы

Самой популярной дополнительной функцией, облегчающей жизнь водителям, стал подогрев боковых зеркал - его можно найти на 42% продающихся в Украине легковых автомобилей

AUTO.ria.ua проанализировал объявления о продаже легковых автомобилей, которые размещались на сайте с начала года, и выяснил, какие аксессуары, делающие езду более комфортной, но не являющиеся предметом первой необходимости, чаще всего встречаются в автомобилях украинцев.

На втором месте в списке оказался автомобильный бортовой компьютер - он установлен на 40% авто.

Что касается остальных популярных аксессуаров, то их список, по данным AUTO.ria.ua, выглядит следующим образом:

• кондиционер - установлен в 34% автомобилей

• климат контроль - 29%

• подогрев сидений - 26%

• круиз-контроль - 18%

• кожаный салон - 18%

• парктроник - 14%.

Также, в ходе исследования было определено, что ксеноновые фары были установлены на 21% продающихся в 2011 году легковых автомобилей.

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