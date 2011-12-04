Во «ВКонтакте» обнаружили скрытые угрозы для пользователей

Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали существующие угрозы в социальной сети "ВКонтакте" и озвучили основные опасности, которые подстерегают пользователей популярного ресурса.

По данным специалистов антивирусной компании, наибольшую опасность для пользователей соцсети составляют личные сообщения от дружеских аккаунтов.

Пользователи привыкли доверять контенту, который получают от знакомых, и, ничего не подозревая, довольно часто переходят по ссылкам, которые в действительности распространяются злоумышленниками без ведома владельцев взломанных аккаунтов.

На втором месте в рейтинге опасности фигурируют сообщения в ленте новостей, содержащие вредоносные ссылки и URL, которые ведут на мошеннические ресурсы.

Проведенные исследования показали, что наибольшей популярностью у киберпреступников пользуются мошеннические схемы, предусматривающие отправку жертвой дорогих SMS в обмен на бесплатный софт.

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют пользователям быть предельно бдительными и осторожными при работе в соцсетях, чтобы не попасть в хитрую паутину злоумышленников.

ТСН