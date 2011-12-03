Honda отзывает свыше 300 тысяч автомобилей из-за дефекта

Свыше 300 тысяч автомобилей по всему миру отзывает японский автопроизводитель Honda из-за дефекта подушек безопасности.

Во время столкновения автомобиля с препятствием они срабатывают слишком быстро, что может повлечь тяжелые травмы или даже гибель людей, сообщает «5 канал».

Проблемы возникают в машинах 2001 и 2002 годов выпуска. Зафиксировано уже около 20 инцидентов с подушками безопасности. В частности, два года тому назад в США из-за этого погибли два человека.

Специалисты отмечают, что неисправности возникают в Honda не впервые. За последние 4 года в разных странах отозвали около 2 миллионов автомобилей.

В то же время, представители автоконцерна заявили, что больше возвращений из-за этой проблемы не будет.