Эксперт прочит подорожание ноутбуков

Председатель правления группы компаний «DіaWest - Комп’ютерний світ» Анатолий БАЛЮК прогнозирует увеличение стоимости ноутбуков до конца текущего года.

Такой прогноз он озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

А.БАЛЮК отметил, что стоимость ноутбуков начала расти в мае-июне этого года и продолжит рост до конца текущего года.

По словам предправления группы компаний, в сети DіaWest в мае-июне средняя стоимость ноутбуков составляла 450 долл., сегодня она выросла до 550 долл. Ожидается, что до конца года средняя стоимость ноутбуков вырастет до 600 долл.

А.БАЛЮК отметил, что в мае-июне, когда наблюдалась самая низкая цена на ноутбуки, они продавались по цене ниже себестоимости.

По данным председателя правления группы, росту цен на ноутбуки и компьютеры способствовало подорожание в 2-3 раза винчестеров.

«На мой взгляд, удорожание носит спекулятивный характер, вызванный тем, что не так много тех заводов в Таиланде (производивших винчестеры и пострадавших в результате стихийного бедствия - УНИАН), но под этот шумок перед четвертым кварталом решили подобные производители заработать. И это, в том числе, отразилось на стоимости компьютеров, ноутбуков. Поэтому вся техника подорожала», - считает он.

По этой причине, а также из-за того, что вендоры их практически не предлагают, в четвертом квартале будет наблюдаться дефицит дешевых ноутбуков, прогнозирует эксперт.

По информации А.БАЛЮКА, сегодня не все сети сумели договориться о поставках дешевых ноутбуков (стоимостью до 3 тыс. грн.), и в рознице наблюдается недостаточное количество данной продукции.

Предправления компании добавил, что дефицит дешевых ноутбуков также отразится на росте средней цены ноутбуков.

А.БАЛЮК уточнил, что традиционные предновогодние скидки коснутся ноутбуков высокого и среднего ценового сегмента, а на дешевые ноутбуки скидки распространяться не будут.

Он также отметил, что в структуре продаж сегодня доминируют ноутбуки, но при этом количество продаваемых компьютеров не падает, а демонстрирует прирост.

По данным эксперта, впервые в этом году средняя стоимость ноутбука стала ниже, чем общая стоимость монитора и процессора. Ранее цена ноутбуков на 15-20% превышала стоимость монитора и процессора.

Справка УНИАН. Группа компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» работает на украинском рынке с 1994 года, занимается розничной торговлей компьютерной и офисной техникой, производством компьютерных систем.

По состоянию на ноябрь 2011 года в розничную сеть специализированных магазинов «DіaWest – Комп`ютерний світ» входило 64 салона-магазина в 43 городах Украины.